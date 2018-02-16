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Rus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu

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Rus medyasına konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Esed rejiminin Türk ordusuyla savaşmaması gerektiğini söyledi.
Rus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu
Rus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu Rus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu Rus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu

Korotçenkon, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için, Afrin'de Esed ordusu ve terör örgütünün işbirliği yapacağı iddiasını yorumladı.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONA DEVAM ETMESİNİ ANLAMSIZ KILABİLİR"

Korotçenko, "Esed güçlerinin Afrin'e girmesi, Türkiye'nin operasyona devam etmesini anlamsız kılacak. Zira sınırda Esed güçlerinin bulunması, Kürtlerin Ankara'ya karşı bir saldırı düzenlemeyeceğini garanti ediyor" dedi.

"ŞAM'IN TÜRK ORDUSUYLA ÇATIŞMAYACAĞINI UMUYORUM"

Bu adımın Esed'in egemen olduğunu göstermek için atıldığını savunan Korotçenko, bu gelişmenin Esed ile Türkiye arasında yeni bir gerilime yol açmamasını ve Şam'ın Türk ordusuyla çatışma kararı almamasını umduğunu vurguladı.

ESED'İN TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Lübnan'da yayın yapan Mayadin televizyonu, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, terör örgütü YPG ile Esed güçlerinin Afrin'e girmesi konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürülmüştü.

Haberde, kararın Afrin'in korunması ve TSK ile beraberindeki güçlerin saldırılarına karşı koyulması amacıyla alındığı belirtilmişti.

KAYNAKSPUTNİK

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