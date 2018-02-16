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PYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacak

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PYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacak
Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, ülkesinde terör suçlamalarıyla yargılanacak.
PYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacak PYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacak PYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacak

Suriye'den İngiltere'ye dönerken 14 Şubat'ta Liverpool Havalimanında gözaltına alınan James, bugün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İngiliz polisi, 27 yaşındaki James'in "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

 

James, İngiltere'den PYD/PKK'ya katılan ve terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ikinci kişi oldu.

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK saflarına katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews oldu.

Matthews'in önceki gün görülen duruşmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'in yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.

'YPG TERÖR LİSTESİNE ALINSIN' ÇAĞRISI

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmeler aktarıldı.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna işaret edildi.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde kovuşturmaya davet edildi. Terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulan raporda, İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrıldı.

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edildi.

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