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'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak'

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Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin Suriye'de terör örgütü PYD'yi yarı yolda bırakacağını söyledi.
'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak'
'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak' 'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak' 'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak'

Nasrallah, ABD’nin, Suriye hükümetine ve müttefiklerine karşı sürdürdüğü savaşta Suriye'deki PYD'yi ‘araç olarak kullandığını’ ifade etti ve “Sizi yarı yolda bırakacaklar” diye seslendi.

'ABD'YE BİZİ SÖYLEYİN'

 

Hizbullah lideri, Lübnan hükümetine de deniz sınırları konusunda çağrı yaptı. Nasrallah, denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail’in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini, bunun “Tüm Lübnan’ın savaşı” olduğunu kaydetti.

Lübnan hükümetinin İsrail karşısında ‘sıkı ve güçlü durması’ gerektiğini söyleyen Nasrallah, “Lübnanlı yetkililer Amerikalılara şunu söylemeli: Taleplerimizi dinleyin bu sayede Hizbullah’ı İsrail’den uzak tutarız” diye konuştu.

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