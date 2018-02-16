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YSK'dan flaş karar

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YSK'dan flaş karar
YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözlerine ilişkin açıklama geldi. Güven, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını" açıkladı.
YSK'dan flaş karar YSK'dan flaş karar YSK'dan flaş karar

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözlerine ilişkin açıklama geldi. Güven, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

YSK Başkanı Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017 halk oylamasına ilişkin ifadeleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun 'Yüzde 51.2 hayır çıktı' ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir. Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

 

Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de yayınlanan bir programda 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasına yönelik olarak; 

“Gayrimeşru bir referandum, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aldılar onu, yoksa biz kazandık. Demokrasiye inananlar kazandı. Hayır çıktı elbette. 51.2 hayır çıktı. Yüksek Seçim Kurulunun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu dediler ki hayır efendim buradan evet çıktı. O nedenle biz bunu meşru kabul etmiyoruz…” demişti.

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