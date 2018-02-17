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Şenol güneş muhabire fırça attı!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası basın toplantısında kendisine sorulan soruya sinirlenerek gazeteciyle tartıştı.
Şenol güneş muhabire fırça attı!
Şenol güneş muhabire fırça attı! Şenol güneş muhabire fırça attı! Şenol güneş muhabire fırça attı!

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu 90 dakikanın ardından basın toplantısında maçı değerlendirdi.

ŞENOL GÜNEŞ SORUYA SİNİRLENDİ

Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde kendisiyle tokalaşmak isteyen Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’i hakemlere doğru itmesinin sorulması üzerine Şenol Güneş soruyu soran gazeteciyle tartıştı.

“Sizin sorunuz ne?” şeklindeki çıkışının ardından gazetecinin, “Hareketinizin doğru olup olmadığını ve Konyaspor’un hakemle kazandığı iması oldu” şeklinde sözüne Şenol Güneş, “Siz benim ne yaptığımı mı söylüyorsunuz. Ben hakemle ilgili girsem her şeye girerim zaten. Konuşmamın sizin için sakıncası yok ama benim için var. Biz konuşunca neler olacağını biliyoruz. O pozisyonla ilgili oyuncularımı geri alıp hakeme gitmeyin Konyasporlular tebrik etsin diye gittim. Ne var bunda, siz ne anladınız bunda. Bir mahsuru mu var. Oyuncularım gitsin bir daha mı kart görsün. İşte Türkiye bu. Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar, bu tipler. Soru sorun” diye konuştu.

'SUSAR MISINIZ...'

Gazetecinin, “Gördüğüm görüntüyü söylüyorum” şeklinde sözüne sinirlenen Şenol Güneş sesini yükselterek, “Susar mısınız ben toplantı yapıyorum. Siz bana bir karar veriyorsunuz soru sormuyorsunuz. Sizin yaptığınız doğru değil, şık değil. Saygısızlık bu. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız. Bir konu kanaati getirip bana soru soramazsınız. Bu saygısızlık olur. Kapatır mısınız” diye cevap verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz verilen bir diğer gazetecinin de aynı soruyu soracağını söylemesi üzerine toplantıyı bitirerek ayrıldı.

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