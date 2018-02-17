Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu 90 dakikanın ardından basın toplantısında maçı değerlendirdi.
ŞENOL GÜNEŞ SORUYA SİNİRLENDİ
Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde kendisiyle tokalaşmak isteyen Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’i hakemlere doğru itmesinin sorulması üzerine Şenol Güneş soruyu soran gazeteciyle tartıştı.
“Sizin sorunuz ne?” şeklindeki çıkışının ardından gazetecinin, “Hareketinizin doğru olup olmadığını ve Konyaspor’un hakemle kazandığı iması oldu” şeklinde sözüne Şenol Güneş, “Siz benim ne yaptığımı mı söylüyorsunuz. Ben hakemle ilgili girsem her şeye girerim zaten. Konuşmamın sizin için sakıncası yok ama benim için var. Biz konuşunca neler olacağını biliyoruz. O pozisyonla ilgili oyuncularımı geri alıp hakeme gitmeyin Konyasporlular tebrik etsin diye gittim. Ne var bunda, siz ne anladınız bunda. Bir mahsuru mu var. Oyuncularım gitsin bir daha mı kart görsün. İşte Türkiye bu. Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar, bu tipler. Soru sorun” diye konuştu.
'SUSAR MISINIZ...'
Gazetecinin, “Gördüğüm görüntüyü söylüyorum” şeklinde sözüne sinirlenen Şenol Güneş sesini yükselterek, “Susar mısınız ben toplantı yapıyorum. Siz bana bir karar veriyorsunuz soru sormuyorsunuz. Sizin yaptığınız doğru değil, şık değil. Saygısızlık bu. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız. Bir konu kanaati getirip bana soru soramazsınız. Bu saygısızlık olur. Kapatır mısınız” diye cevap verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz verilen bir diğer gazetecinin de aynı soruyu soracağını söylemesi üzerine toplantıyı bitirerek ayrıldı.
- Şenol güneş muhabire fırça attı!YSK'dan flaş kararHollanda'dan skandal hamlePYD'ye katılan İngiliz terörden yargılanacakMehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyonMerkel'den Türkiye'ye Afrin operasyonu çağrısıRusya'dan kritik ABD-YPG açıklaması'ABD PYD'yi yarı yolda bırakacak'Türkler nöbet tuttu, teröristler yaklaşamadıRus uzmandan, olası Türkiye-Esed çatışması yorumu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:24 Güneş 07:49 Öğle 13:24 İkindi 16:18 Akşam 18:47 Yatsı 20:07
- 13°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 1°C Ankara
- 13°C Antalya
- 4°C Artvin
- 9°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 116.511 0.25
- Altın: 162,527 -0.82
- Dolar: 3,7374 -0.84
- Euro: 4,6518 -1.12
Şenol güneş muhabire fırça attı!
Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu 90 dakikanın ardından basın toplantısında maçı değerlendirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Nuray Hafiftaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son sözleri...
- Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi
- Paralar akmaya başladı ama ava giderken avlandılar
- Her yerde aranan Ecem'den korkunç haber!
- Cezaevi firarisinden polise pişkin sözler!
- Canan Karatay ilk kez söylüyorum dedi ve şaşırttı
- Hamile kadın vahşeti! Polis kayıp çocuğu arıyor...
- Türkiye'nin konuştuğu felsefe hocası
- O öğretmenin cezası belli oldu
- Bir annenin feryadı! Erdoğan'dan yardım istedi
- Koruma kararı çıkmadı! Sonrası facia
- Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.