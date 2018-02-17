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FETÖ bağlantılı 168 iltica talebi reddedildi

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FETÖ bağlantılı 168 iltica talebi reddedildi
İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, iltica başvurusunda bulunan FETÖ bağlantılı 183 kişiden 168'ine ret yanıtı verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
FETÖ bağlantılı 168 iltica talebi reddedildi FETÖ bağlantılı 168 iltica talebi reddedildi FETÖ bağlantılı 168 iltica talebi reddedildi

İsveç devlet radyosu SR'nin, İsveç Göçmen Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı 183 kişinin iltica başvurularının karara bağlandığı bildirildi. Haberde, bu kişilerden 168'ine ret yanıtı verildiği, 15'inin talebinin kabul edildiği belirtildi.

Daha önce FETÖ'ye ait bir okulda müdürlük yapan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak İsveç'e sığınan Ömer Türk ise SR'ye yaptığı açıklamada, iltica başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, kendisi için güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

Öte yandan, Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius da konuyla ilgili açıklamasında, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

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