Hollanda'nın tarihi katliam ve sömürgelerle dolu

Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken Hollanda'nın tarihi sömürü, katliam ve vahşetle dolu.

Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken Hollanda, dün de skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdı. Oysa aynı Hollanda’nın tarihi sömürge ve katliamlarla dolu.

Kölecilikte en önde giden ülkelerden Hollanda, Doğu Hindistan Şirketi adıyla, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırdı.

Köleliğin merkezi: Amsterdam!

Bazı dönemlerde sömürgelerdeki bir Hollandalı'ya yaklaşık 200 köle düştüğü görüldü. 17. yüzyılda Avrupa'da Amsterdam köle ticaretinin merkezi haline geldi. Amsterdam limanında kayıtlı köle gemilerinin sayısı 10.000'i aşıyordu.



Kızılderili katliamında da başrolde Hollanda var

Kuzey Amerika'daki ilk Hollanda kolonisi 1615'te Fort Nassau'da kuruldu. Hollandalılar ilk başta daha karlı olan kürk ticareti ile uğraştı. 1640'dan itibaren bölgede Hollandalı yerleşimcilerin sayısı arttıkça yerli katliamı da artmaya başladı.



Çocukları parçaladılar



Hollandalı yerleşimciler kendilerine sığınmak isteyen yerleşimcileri katletti. 5-6 yaşındaki çocuklar annelerinin kucaklarından alınarak parçalandı. Bazıları alevlere bazıları ise nehirlere atıldı.



10 binden fazla Çinliyi katletti



1740'da Hollandalı koloni askerleri, bugün Jakarta'da bulunan Batavia sahil kentinde 10-12 gün içinde 10 binden fazla yerli Çinliyi katletti.



Dünyanın dört bir yanını sömürmüşler!



Hollanda'nın sömürgeci anlayışından dünyanın dört bir yanı nasibini almıştı. Bunlardan biri olan sömürge devleti Endonezya'yı kaybetmek istemeyen Hollanda Endonezya özgürlükçüleri ile savaştı ve bu savaşı kaybetti.



Silahsız köylülere katliam

9 Aralık 1947'de Hollanda sömürge birlikleri bugün Java adasında bulunan Rawagede köyünde silahsız 430'dan fazla kişiyi katletti.Srebrenitsa'da Hollanda izi!



Nisan 1992'de Bosna Hersek savaşı başladı. Sırplar Boşnakların elindeki bölgelere yönelik saldırıya geçti. BM Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşı Hollanda Barış gücü askerinin varlığı katliamı önlemedi.

Sırp ordusu 6 Temmuz'da Srebrenitsa'ya girmesiyle iki gün içinde katliam başladı. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı Müslüman soykırıma uğradı.