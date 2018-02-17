Hakarete uğrayan şehit annesine anlamlı destek!

Adana'da dolmuş şoförü tarafından hakarete uğrayan şehit annesi Zübeyde Tura'yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Deneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, "Gazilerimizin ve şehit ailelerinin ücretlerini ben ödeyeceğim" dedi.

Çetin, Tura'yı evinde ziyaret ederek şehit yakınlarının yalnız olmadığını söyledi. Şehit annesi Tura ve babası Ahmet Tura'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Çetin, "Her zaman biz dernek olarak yanınızdayız. Kesinlikle yalnız değilsiniz. Sadece biz değil Türk milleti sizin yanınızda. Gazi ve şehitlerin hatıraları canlı tutulmasına, korunmasına ve yaşatılmasına ve şehitlerimizin bizlere emanetine büyük özen gösteriyoruz" dedi.

Her gazinin ve şehit ailesinin değerli olduğuna dikkat çeken Çetin şunları söyledi:

"Ülkeyi yönetenlerin ve vatandaşlarımızın nazarında da değerli olmalıdır. Hiç kimse takiye yapmadan şunu cesur bir şekilde haykırmalıdır. Gazilere ve şehit ailesine vefa borcumuz vardır. Hiç kimse şehit ailelerimizden gazilerimizden daha değerli olamaz."

Çetin, şehit aileleri ve gazilerin otobüs, taksi ve dolmuş ücretini ödeyeceğini belirterek, "Şehit yakınlarından ve gazilerden alacağınız para sizi zengin etmez. Onları üzmeye, rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Artık bu ücretleri ben ödeyeceğim" diye konuştu.

Adana'da 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda şehit olan 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura'ya Eren G. isimli dolmuş şoförü ücret vermediği için hakaret etmiş, görüntüler ortaya çıkınca da sürücü tutuklanmıştı.