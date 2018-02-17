Mueller'den Ruslar hakkında suç duyurusu

Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
İddianamede Amerikalılar adına sahte yollarla ilanlar satın alındığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yapıldığı iddia ediliyor.
Rod Rosenstein, Adalet Bakan Yardımcısı: "Sanıklar, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yürüttükleri bilgi savaşında, genel siyasi sistem ve adaylar arasında güvensizlik yaymayı amaçlamıştır."
Suçlamalar arasında komploculuk, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı gibi suçlar da bulunuyor.
Suç duyurusunda yer verilen iddialar, Amerikan başkanlık seçimlerine Ruslar’ın yasadışı müdahalesi konusunda bugüne kadarki en doğrudan suçlamaları oluşturuyor.
Soruşturmada bugüne kadar Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve eski kampanya yöneticisi dahil 4 kişiye suçlama yöneltilmişti.
EURONEWS