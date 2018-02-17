FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun çok konuşulacak transfer kararları ortaya çıktı. Infantino'nun devrim niteliğindeki kararlarına Fransız basını ulaşırken yeni transfer kararları, futbolu baştan aşağı değiştirecek düzeyde.
Infantino'nun en dikkat çeken değişikliği kış transfer dönemini kapatmak olarak göze çarpıyor. Tek bir transfer sezonu olmasını isteyen Infantino'nun Ocak ayı transfer dönemini iptal edeceği belirtiliyor.
LİG BAŞLAMADAN TRANSFERLER BİTECEK
İsviçreli başkan, ayrıca transfer sezonunun ligler başlamadan sona ermesini istiyor. Aslında Premier Lig, bu kararı gelecek yıldan itibaren almış durumda. Infantino, şimdilik sadece Premier Lig'de geçerli olan kural hakkında ESPN'e verdiği demeçte ''Premier Lig'in aldığı bu karardan çok mutluyum. Sezon başlamadan önce tüm takımların transferi tamamlaması çok mantıklı'' sözlerini kullanmıştı.
TRANSFER KISITLAMASI VE SALARY CAP
Gianni Infantino'nun bir diğer devrimi ise transfer kısıtlaması olacak. Bir takımın, aynı sezon içinde çok sayıda futbolcu almasına karşı olan İsviçreli futbol adamı, kiralama sınırını da düşürmek istiyor.
Infantino, NBA'de de kullanılan Salary Cap'e de sıcak bakıyor. Takımlara maaş sınırlaması getirmek isteyen FIFA Başkanı, ''Çok zengin takımlar var ancak bu paralar işi kötüye doğru sürüklüyor. Bu yüzden futbolun değerini korumak için bir şeyler yapmalıyız'' şeklinde konuşmuştu.
MENAJERLERE VERİLEN PARA
FIFA Başkanı'nın son kararı ise menajerleri devreden çıkarmak. Transferlerden menajerlerin ekstra para almasını engellemek isteyen Infantino, bu sayede yolsuzluk ve para kaçırma gibi suçlamaların önüne geçmek istiyor. Geçen sezon dünya genelinde transfere 5.1 milyar Euro harcanırken 400 milyon Euro sadece menajerlere gitmişti.
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Futbolda devrim gibi karar! Artık transfer...
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun çok konuşulacak transfer kararları ortaya çıktı. Infantino'nun devrim niteliğindeki kararlarına Fransız basını ulaşırken yeni transfer kararları, futbolu baştan aşağı değiştirecek düzeyde.
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