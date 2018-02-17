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Ali Koç'tan scout devrimi!

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Ali Koç'tan scout devrimi!
Fenerbahçe'de adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim Ali Koç, hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Ali Koç'tan scout devrimi! Ali Koç'tan scout devrimi! Ali Koç'tan scout devrimi!

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim Ali , hazırlıklarını büyük bir hızla sürdürüyor.Ekibiyle beraber profesyonelce bir çalışma yürüten Koç, A'dan Z'ye her konuyla ilgili proje çıkarıyor. Bu projelerin başında da futbol takımı için birçok yenilik yer alıyor.

Koç ve ekibi, son dönemde bilhassa Avrupa futbolunda önemli yeri olan 'Scouting' konusunda çalışmalar yapıyor. Hem kulübün UEFA Finansal Fair Play konusundaki hassaslığı, hem de son dönem yaşanan hatalı hamleler nedeniyle Koç, bu işe çok önem veriyor. Benfica, Porto, Shakhtar Donetsk, Roma ve Sevilla gibi kulüplerin yapıları incelenirken, bir yandan da işin uzmanlarıyla temaslar kuruluyor.

Comolli fikir veriyor

Ali Koç'un 1907 Derneği döneminden itibaren hep iletişimde olduğu Avrupa çapında ünlü scout direktörü Damien Comolli bu konunun ana merkezinde bulunuyor.
Daha önce Tottenham, Arsenal, Liverpool ve St Etienne gibi kulüplerinde scout ve futbol direktörü olarak çalışan Comolli'nin çalışma stili, programları ile uyguladığı metotlar, Koç ve ekibinin çalışmalarına ışık tutacak. 

Gençler bulunacak

Buna göre Comolli'nin scouting sisteminde öne çıkan bazı konular göze çarpıyor. Comolli'nin daha önce 1907 Derneği'nde yaptığı sunum ve Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, scouting için iyi bir ekip konusuna değindiği öğrenildi. Genç oyuncuların izlenip keşfedilmesindeki ana nokta ise gelecekte ciddi bonservis kazandırabilecek futbolcuların bulunması. Ayrıca bir diğer faktör de takım oyuncusu ve potansiyelli isimlerin keşfedilmesi. 

Bununla beraber scouting sisteminde takımın ve kulübün profiline müsait oyuncular bulunması, buna göre bir planlama kurulması, futbol takımının kullanacağı sisteme uygun isimlerin aranıp taranması gibi belli başlı konular da kıstasları oluşturuyor.

Sadece bu konuya ait bir birimin hazırlanıp adeta bir 'scouting laboratuvar'ı kurmak da önem arz ediyor. Kurulacak ekiplerin belirleyeceği futbolcuların, hem canlı hem de kayıtlardan incelenip, istatistik ve analizlerin çıkarılıp teknik heyetle an be an paylaşılması da bir diğer yöntem.

Profesyoneller işleri yürütecek

Ali Koç'un başkan olması halinde kulübe kazandırmak istediği 'scout sistemi'nde en önemli konu ise işin profesyonellerde olacak olması.

Damien Comolli tarzında işin profesyonel noktasındaki, futbol idarecileri ve ekiplerinin görev alması bekleniyor. Daha önce Sevilla'da şu an Roma'da başarılı olan Monchi ve Tottenham, Liverpool ve Arsenal'de çalışan Damien Comolli gibi isimler Ali Koç ve ekibinin, çalışmalarında faydalanacağı örnekler olarak dikkat çekiyor.

Altınordu modeli

Altyapı konularını da yakından takip eden Ali Koç'un 2 sene önceki Altınordu ziyareti de çalışmalarının bir parçası idi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yapılan görüşmelerde Koç ve ekibi tarafından son derece olumlu karşılanmıştı. Türkiye'de belkide tek model olan İzmir kulübünün çalışmalarından çok etkilenen Koç, Fenerbahçe'nin sahip olduğu güçlü potansiyeli de kullanmak istiyor. 

Ayrıca Barcelona'nın La Masia modeli de daha önce Koç ve ekibinin incelediği özel örneklerden bir tanesi.

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