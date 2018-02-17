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CHP'de kılıçlar çekildi! Büyük kavga

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
CHP'de kılıçlar çekildi! Büyük kavga
CHP'de kılıçlar çekildi! Büyük kavga CHP'de kılıçlar çekildi! Büyük kavga CHP'de kılıçlar çekildi! Büyük kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Kurultayda, başta delege seçimleri olmak üzere parti örgütünün yapısına yönelik tüzük değişikliklerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca tüzükte, kurultayların toplanma usül ve esaslarına yönelik değişikliğe gidilebileceği de öğrenildi.

Tüzük kurultayı çağrısının ardından genel başkan adaylığı yarışını kaybeden Muharrem İnce’den karşı çıkış geldi. Muharrem İnce, Twitter’dan “Üyelerimize çağrı; Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini Muharrem İnce TBMM/Ankara Adresine göndermelerini rica ediyorum” mesajını paylaştı.

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