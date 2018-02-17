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Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

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Cuma namazından sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi, duaya amin demek istemeyenler camiden dışarı çıktı.
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 29. gününe girdi.

TÜRK ASKERİNE DUA

Harekatın başladığı ilk günden bu yana 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen geri adım atmadı.

Terörle mücadeleye katılan Türk askeri için vatandaşlar da sürekli dua ediyor.

Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Diyarbakır'da Cuma namazından sonra ellerini semaya kaldıran vatandaşlar, harekata katılan askerler için dua etti. Dualara amin demek istemeyenler ise, tepki olarak camiyi terk etti. O anlar amatör kameralara yansıdı.

HDP DE DUALARDAN RAHATSIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, camilerdeki dualar nedeniyle rahatsızlığını dile getirmişti.

HDP'li vekil, eçtiğimiz hafta cami imamıyla tartışan 4 kişinin gözaltına alındığı söylemişti.

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