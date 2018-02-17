17 Şubat 2018 Cumartesi2 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:49Öğle 13:24İkindi 16:18Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.511 0.25
  • Altın: 162,176 -1.04
  • Dolar: 3,7374 -0.84
  • Euro: 4,6518 -1.12

Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar

»
Gözaltına alınan şüphelilerden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar
Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kocaoğlu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. 

OLAY

İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K.'nın da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bank Asya kredisiyle bakın ne almışlarBank Asya kredisiyle bakın ne almışlarAnkara’da FETÖ’nün finans ayağına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Bank Asya’dan çekilen 437 bin 500 Euro kredi ile İskoçya’da kilise ve papaz evini satın aldığı iddia edildi.
Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca...Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca...Konya’nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka’yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Ayhan’ın yargılanmasına devam edildi.
Erdoğan'dan önemli açıklamalarErdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan Afyon il kongresi öncesinde halka hitap ediyor.
Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyorMehmetçik teröristleri inlerinde arıyorMehmetçik, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda PYD/PKK'lı teröristlerce inşa edilen onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist avlıyor.
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk ettiDiyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk ettiCuma namazından sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi, duaya amin demek istemeyenler camiden dışarı çıktı.
Terör örgütü YPG Kilis'e 3 roket attıTerör örgütü YPG Kilis'e 3 roket attıTerör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Kilis'e 3 roket daha atıldı. Atılan roketler boş araziye isabet etti.
  • Afrin’de her taşın altından PKK çıkıyor17 Şubat 2018 Cumartesi 13:00
  • Yunana böyle 'dokundurduk'17 Şubat 2018 Cumartesi 12:54
  • Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki17 Şubat 2018 Cumartesi 12:35
  • Sözde gazeteci Deniz Yücel'in ilk sözleri17 Şubat 2018 Cumartesi 12:18
  • Zeytin Dalı harekatında kritik gelişme!17 Şubat 2018 Cumartesi 12:06
  • Fuhuştan gözatına alınan polis müdürü için karar17 Şubat 2018 Cumartesi 11:58
  • ABD yine aynı şeyi yaptı! Türkiye resti çekti17 Şubat 2018 Cumartesi 11:45
  • Soyağacından sonra şimdi herkes bu aramayı yapıyor17 Şubat 2018 Cumartesi 11:20
  • 33 ilde büyük operasyon! Birçok gözaltı kararı var17 Şubat 2018 Cumartesi 11:07
  • Meteoroloji'den kritik uyarı!17 Şubat 2018 Cumartesi 11:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri