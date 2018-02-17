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Kaybolan kadın çoban ölü bulundu!

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Kaybolan kadın çoban ölü bulundu!
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadının cesedi bir madenin göletinde bulundu.
Kaybolan kadın çoban ölü bulundu! Kaybolan kadın çoban ölü bulundu! Kaybolan kadın çoban ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre Çakırca Mahallesi'nde dün koyunlarını aramak için evinden ayrılan 52 yaşındaki Gülfidan Kıvrak gece geç saatlere kadar evine dönmeyince yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından gece boyu yapılan arama çalışmaları gün ağarınca da devam etti. 
Kadının cansız bedeni bir madene ait göletin içinde UMKE ekipleri tarafından bulundu. Ceset savcılık incelemesinin ardından ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cesedi gölette bulunan kadının yakınları büyük üzüntü yaşarken, jandarma da olayla ilgili tahkikat başlattı.

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