Irkçılık karşıtlarıyla polis arasında çatışma

İtalya'da yaklaşan genel seçimler öncesi aşırı sağın yükseli ırkçılık karşıtı protestoları hızlandırdı. Cuma günü Bologna kentinde düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin ön planda olduğu protesto gösterisi polisle eylemciler arasında çatışmaya dönüştü. Şiddet olaylarında en az 10 öğrenci ile 2 polis yaralandı.
Yaklaşık 100 kişilik protestocu grup, Forza Nuova lideri Roberto Fiore'nin Bologna'da düzenleyeceği mitinge tepki için bir araya gelmişti.
4 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanan İtalya'da kamuoyu yoklamaları aşırı sol Beş Yıldız Hareketi'nin yanı sıra aşırı sağ partilerin de bir önceki seçimlere oranla güç kazandığını gösteriyor.