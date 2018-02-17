ABD'de Yarım milyon evsiz kışla mücadele ediyor

Bu yıl şiddetli soğuk ve kar fırtınalarının etkili olduğu ülkedeki yaklaşık 550 bin evsiz kış aylarının zor şartlarına karşı ayakta durmaya çalışıyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanırken, ülkedeki yarım milyonun üzerindeki evsiz zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.Kar fırtınalarının etkili olduğu ABD'de hava sıcaklığı rekor seviyelere düşerken, ülkedeki yaklaşık 550 bin evsiz kış aylarının zor şartlarına karşı ayakta durmaya çalışıyor.

ABD'de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) kamusal alanlarda yaşadı.Ülkedeki 550 bin evsizin 355 bini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireylerden, 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşuyor.

En fazla evsiz New York'ta

ABD'deki evsizliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun verileri, ülkede evsizlerin en fazla olduğu bölgenin, finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğunu gösteriyor.Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunurken, bölgedeki 297 barınak ve 84 günübirlik kentsel konut soğuk kış aylarında evsizlerin yüksek talebini karşılamaya yetmiyor.

ABD'de rekor soğuklar

Bu yılın başında ülkede etkili olan soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları hava sıcaklığında rekor düşük seviyelerin görülmesine neden olmuştu. ABD'nin kuzey eyaletlerindeki kar fırtınalarında 60 binden fazla konut ve iş yeri elektriksiz kalmış, 20'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Termometre -45'i gördü

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Minnesota eyaletinde 1 Ocak'ta hava sıcaklığı - 33 dereceye kadar inerek 1936'dan beri eyalette en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Ülkenin kuzeyindeki Güney Dakota eyaletinde de 1 Ocak'ta hava sıcaklığı -41 dereceye kadar indi ve bu bölgede 1916'dan beri görülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara girdi. ABD'nin kuzeybatısındaki Montana eyaletinde ise 31 Aralık'ta termometreler - 45 dereceyi gösterdi. Bu, eyalette 1983'ten beri en düşük sıcaklık olarak tespit edildi.