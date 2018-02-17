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Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce...

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Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce...
Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi. Önal’la hasret gideren yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce... Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce... Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce...

Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu için 13 ZPT aracı Hatay Kırıkhan’daki sınır birliklerine getirildi. Araçların sevkiyatı sırasında asker Mehmet Önal’ın ailesi evlatlarını görebilmek için sevkiyat noktasına geldi. Ellerindeki ağaç dallarına Türk bayrağı asan aile, oğulları Mehmet Önal’ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Önal, ailesiyle kısa sürede olsa hasret giderdikten görevinin başına geri döndü.
Asker yakınlarının yanı sıra Hataylı vatandaşlar da Mehmetçiğe desteklerini göstermek amacıyla yoldan geçen askeri araçları ellerinde Türk bayraklarıyla selamladı.

“Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor”

Ailesiyle birlikte askeri araçları selamlayan Reşat Karakaya,“Asker yakınıyım. Kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız hepsi orada. Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor. Biz Mehmetçiğimize destek çıkıyoruz. Askerlerin tırnağına taş değdiğinde bizim ciğerimize değiyor. Onlar için sabaha kadar yatmıyoruz” 
dedi.

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