Sözde gazeteci Deniz Yücel'in ilk sözleri

Alman vatandaşı sözde gazeteci Deniz Yücel, bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan tutuklu iken, apar-topar tahliye edilmesinin ardından Almanya’ya uçtu ve ilk açıklamasında adeta Türkiye’ye meydan okudu.

Alman vatandaşı sözde gazeteci Deniz Yücel, bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten tutuklu iken, apar-topar tahliye edilmesinin ardından Almanya’ya uçtu ve ilk açıklamasında adeta Türkiye’ye meydan okudu.

Yücel “Bu hikâye burada bitmez ondan da eminim ama bugünlük bu kadarla kalsın. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın” diye konuştu.

İşte o açıklama:

"Herkese merhaba, çok ilginç bir gün. Bugün cezaevinden çıkarken bana şöyle bir karar verildi; İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği kaleminden 13 Şubat tarihli tutukluluk haline devam kararı. Bugün aldım. Çıkarken. Ama yine de çıktım. Bu arada niye çıktım bir sene önce niye tutuklandım halen bilmiyorum.

Neyse önemli değil. Sonuçta şunu biliyorum ne geçen sene benim tutuklanmamın daha doğrusu rehin alınmamın ne bu sene bugün bırakılmamın hukukla, hukuk devletiyle hiçbir alakası yok. Bunu gayet net biliyorum. Bunu zannediyorum. Bu durumu bilen herkes bunu anlar. Söyleyecek çok şey var ama şimdilik bu kadarıyla kalsın.

Bana yardımcı olan bana destek veren. Bir sene boyunca bütün bir süreçte, sevgili avukatım Veysel Ok ve diğer avukat arkadaşlarım. Die Welt gazetem, Freundeskreis Free Deniz, Alman hükümetinin yetkilileri, gazeteci meslektaşlarım; Türkiye’den Almanya’dan, ailem, ve en önemlisi canım Dilek’im (eşi) çok çok teşekkür ederim.

Evet özgürlüğüme kavuştum. Ama koğuş arkadaşımı gazeteci melektaşım Oğuz Usluer'i geride bıraktım, arkadaşım Ahmet Şık’ı geride bıraktım. Sadece ve sadece mesleklerini yaptıklarını için veya sadece muhalif oldukları için tutuklanan insanları, arkadaşları geride bıraktım. O yüzden içimde bir burukluk var.

Ama bugünlerde geçer. Bundan eminim. Bu hikâye burada bitmez ondan da eminim ama bugünlük bu kadarla kalsın. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın."