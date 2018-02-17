Bu kartvizite dikkat: İnanmayın

TESK Başkanı Palandöken, Çilingirlik mesleğinin her önüne gelen tarafından yapılmaması gerektiği ve mesleğin özel hassasiyeti bakımından oda kaydı ile hologramlı ustalık belgesi ve tanıtım kartı olmayan kişilere anahtar emanet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çilingir mesleğini yapanların özel bir eğitimden geçirildikten sonra güvenilir kişilerden oluşması ve bu kişilerin ustalık belgeleri ile tanıtım kartlarının özel hologramlı olması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda özel bir çalışma yapmalıdır. Yapılacak çalışmalar sonucunda çilingirlik işini yapacak olanlar ile mesleğin önemi hazırlanacak kamu spotu ile kamuoyuna duyurulmalı. Verilecek olan ustalık belgeleri ile kimlik tanıtım kartlarının üzerinde taklit edilemeyen özel hologramlar bulunmalıdır. 17’lik maymuncuk anahtar takımı bugün internet sitelerinde önüne gelene satılıyor. Bu anahtarlar mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli. En önemlisi 1 tornavida 2 tel ile kapı açan çilingirlere itibar etmeyin” dedi.

ÇİLİNGİR KARTVİZİTLERİNE DİKKAT

Halkın yapılacak bir kamu spotu ile aydınlatılması gerektiğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımızın anahtar çoğaltırken ya da kilit değiştirirken çilingir işini yapan esnafın özelliklerini bilmesi çok önemli. Bunun için de vatandaşlarımız yapılacak bir kamu spotu ile mutlaka bilgilendirilmeli. Çilingir işini yapanlara öncelikle oda kayıtları ve ustalık belgeleri ve tanıtım kartlarının olup olmadığı sorulmalı ve belgelerde özel hologram mutlaka yer almalı. Yine çilingir işini yapan ustaların aldıkları hologramlı belgeleri işyerlerinde görünür yerlere asılmalı. Çilingirci dükkânım var diyerek posta kutularına bırakılan çilingirci kartvizitlerine itibar edip anahtar çoğaltmayın ve kapılarınızı açtırmayın. Bu kişilerin ustalıklarını ve oda kayıtlarını sorgulayın” diye konuştu.