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46 günde başarı oranı yüzde 71'e ulaştı

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46 günde başarı oranı yüzde 71'e ulaştı
İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar 7 bin uyuşmazlık, anlaşmayla sonuçlandırıldı.
46 günde başarı oranı yüzde 71'e ulaştı 46 günde başarı oranı yüzde 71'e ulaştı 46 günde başarı oranı yüzde 71'e ulaştı

İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesiyle bugüne kadar sonuçlanan 10 bin uyuşmazlıktan 7 bin 100'ünde anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan bu yana adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına 39 bin başvuru yapıldı.Bürolar tarafından yapılan görevlendirmelerin ardından arabulucular, işçi ve işvereni görüşmeye çağırdı.

Bu kapsamında sonuçlanan 10 bin uyuşmazlıktan 7 bin 100'ü arabulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmayla sonuçlandı.

Uyuşmazlıklardan 2 bin 900'ünde ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 46 gün içinde arabuluculukta yüzde 71 oranında başarı yakalandı.

EMSAL TEŞKİL ETMİYOR

İşine son verilen çok sayıda işçi, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında işverenler tarafından işe iade edildi.

Kanun gereği, gizli yapılan ar buluculuk görüşmelerinde işçi-işveren arasında varılan anlaşmalar, diğer uyuşmazlıklarda emsal teşkil etmedi.

Başvuru yapılan diğer uyuşmazlıklarla ilgili ise arabuluculuk işlemleri ve görüşmeler sürüyor.

 Kanun gereği gizli yapılan arabuluculuk görüşmelerinde, işçi-işveren arasında varılan anlaşmalar, diğer uyuşmazlıklarda emsal teşkil etmedi.

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