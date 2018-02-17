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Türk savunma sanayi ilgi odağı oldu

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Türk savunma sanayi ilgi odağı oldu
Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vitrine çıktığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), ziyaretçi ve katılımcılardan geçer not aldı.
Türk savunma sanayi ilgi odağı oldu Türk savunma sanayi ilgi odağı oldu Türk savunma sanayi ilgi odağı oldu

Geçen yıl mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'17) açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Fuar sonuç raporuna göre, fuarı 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet, 637 heyet üyesi ziyaret etti. Fuara 1 cumhurbaşkanı, 26 bakan, 6 genelkurmay başkanı, 17 bakan yardımcısı, 5 genelkurmay başkan yardımcısı, 10 kuvvet komutanı ve 14 müsteşar ile çok sayıda sivil ve askeri tedarik makamı katıldı.

50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapan fuarda, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli ticari bağlantılar kuruldu ve 2 bin 240 randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirildi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 65 bin 782 kişi tarafından ziyaret edildi.

Yerli ve yabancı savunma sanayisi ürünlerinin 120 bin metrekarelik alanda sergilendiği fuarı, 24 ülkeden 282 basın mensubu izledi.

IDEF'17'ye ABD, Almanya, Amerikan Samoası, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Çin, Danimarka, Endonezya, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Güney Kore, Litvanya, Lübnan, Malezya, Norveç, Pakistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Ukrayna, Ürdün'den katılım oldu.

Bu ülkelere ilave olarak aralarında Afganistan, Arjantin, Burkina Faso, Cezayir, El Salvador, Fildişi Sahilleri, Irak, Kamerun, Katar, Kenya, Nijerya, Ruanda, Singapur, Somali, Uganda, Venezuela ve Yunanistan'ın yer aldığı ülkelerden ziyaretçiler ağırlandı.

Ziyaretçi ve katılımcı ilgisi sürecek

Fuarın katılımcı ve ziyaretçileriyle yapılan çalışmada, beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı ve değerlendirmeleri alındı.

Ziyaretçilerin yüzde 95'i "sonraki fuarı ziyaret etmeyi planladığını", yüzde 82'si "memnun olduğunu", yüzde 92'si "fuarı tavsiye ettiğini" belirtti.

Fuarı ziyaret nedenlerine bakıldığında ilk sırayı yüzde 80'lik oranla "yenilikleri görme" aldı. Bunu yüzde 53'le "yeni iş fikirleri edinme", yüzde 52'yle "sektörün ileri gelenleriyle görüşme" izledi.

Katılımcıların yüzde 90'ı "fuardan çok memnun kaldığını", yüzde 93'ü "ziyaretçilerin hedef kitlesine uygun olduğunu" ifade etti.

Katılımcıların yüzde 96'sı "fuara tekrar stantla katılacağını", yüzde 83'ü "ziyaretçilerin niteliğinden ve niceliğinden memnun kaldığını" bildirdi.

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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