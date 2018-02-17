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Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca...

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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka’yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Ayhan’ın yargılanmasına devam edildi.
Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca...
Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca... Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca... Vahşet! Yaralı eşini ağlama sesini duyunca...

Olay, 12 Ağustos 2016 tarihinde Kadınhanı ilçesinde eskiden belde olan Osmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Hüseyin Ayhan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet Ayhan ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak Cennet Ayhan ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan’ın görüşme isteğini geri çevirdi. Ayhan, evden aldığı tüfeği otomobilinin bagajına koyup kayınpederinin evinin yakınındaki kahvehanede beklemeye başladı.

ELİNDE EKMEK VARKEN ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra eşi Fatma Aka ile birlikte hastaneden dönen Hacı İbrahim Aka, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine gireceği sırada arkasından gelen Hüseyin Ayhan’ın silahlı saldırısına uğradı. Ayhan, tüfekle kayınpederi Aka’yı bahçe kapısında vurarak öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet Ayhan, babasını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

''ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA SİLAHI ALIP GERİ DÖNDÜ''

Hüseyin Ayhan, eşi Cennet’e de ateş ettikten sonra silahı otomobilinin bagajına bıraktı. Elinden yaralanan Cennet Ayhan’ın ölmediğini anlayan Hüseyin Ayhan, tüfeğini alarak geri döndü, birkaç el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Ayhan’ın yargılanması devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, hem eşini he de kızını kaybeden Fatma Aka, Hüseyin Ayhan’ın önce eşini öldürdüğünü, ardından da kızı Cennet’i vurduğunu söyledi. Fatma Aka, babasının cesedi başında "Baba baba ne olur uyan" diye ağlayan kızının ölmediğini fark eden Hüseyin Ayhan’ın tekrar geri gelip, birkaç kez ateş ederek Cennet Ayhan’ı öldürdüğünü söyledi.

Duruşmanın 8’inci celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Mütaalada, olaydan 4 ay önce çiftin ayrı yaşamaya başladığı, Hüseyin Ayhan’ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bunu konuşmak için kayınpederinin evine gittiği, ancak bu teklifin geri çevrilmesi üzerine hem eşi Cennet’e, hem de onun ailesine tehdit içerikli mesajlar attığı, olay günü ise silahını aracına koyarak kayınpederinin evine gittiği, burada önce kayınpederini daha sonra eşi Cennet’i vurduğu, eşinin ölmemesi üzerine tekrar geri dönerek eşini öldürdüğüne yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Ayhan hakkında ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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