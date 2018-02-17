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Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyor

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Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyor
Mehmetçik, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda PYD/PKK'lı teröristlerce inşa edilen onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist avlıyor.
Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyor Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyor Mehmetçik teröristleri inlerinde arıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda PYD/PKK'lı teröristlerin inşa ettiği Bafilyon, Marin, Kestel, Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan tünellerde de teröristlerin peşini bırakmadı.

GİRİŞLER KAPATILDI

Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken, diğer yandan gece görüşlü hava araçlarıyla bölgeyi izliyor.

AFRİN İLE BAĞLANTI

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.

TERÖRİST TEMİZLİĞİ

Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara kadar sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller, teröristlerden tek tek temizleniyor.

50 KM'LİK TÜNELLER

Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor. Sadece Burseya Dağı'nın zirvesindeki tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi aştığı tespit edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı'nı savunmak için oluşturduğu tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan da içerdeki hareketliliği gözlüyor.

Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50 kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin giriş noktalarının PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu belirtti.

SERÇE'LER 24 SAAT HAVADA

TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip "Serçe" isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor.

 

MALİYETİ MİLYON DOLARLAR...

Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin'e uzanan alanların tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti.

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