Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları



Gençler inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim sonra siz geleceksiniz. Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı. İçerideki teröristler Suriye'deki teröristlerle birleştiler. Bir de utanmadan sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler.



Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Afrin'de her geçen gün zafere yaklaşıyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriyeli kardeşlerimiz istiyoruz ki evlerine dönsün. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır takvim veremem.



ayrıntılar gelecek...