18 Şubat 2018 Pazar2 C.Ahir 1439
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Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm düzeyde Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçları, arka planı, hukuki çerçevesi ve seyri hakkında ülkeler ve uluslararası kurumları bilgilendirdi.
Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı
Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm düzeyde Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçları, arka planı, hukuki çerçevesi ve seyri hakkında ülkeler ve uluslararası kurumları bilgilendirdi.

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