Kuzey Kore'nin en güçlü silahını açıkladılar

NI, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, istihbarattan sorumlu iki temel gizli teşkilata sahip olduğunu yazdı. İlki, dış istihbarat ve gizli operasyonları organize ederken, ikincisinin karşı istihbarattan sorumlu olduğu ifade edildi.

Dergiye konuşan uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin dış istihbarat alanındaki temel gizli servisi olan Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat İdaresi, Sovyetler Birliği Genelkurmay BaşkanlığıBaş İstihbarat İdaresi (GRU) örnek alınarak oluşturuldu. Bu idare gizli operasyonlar, siber faaliyet, yurtdışında istihbarat toplama ve Güney Kore'yle görüşmelerden sorumlu 6 alt bölümden oluşuyor.

"FAALİYETLERİNİ GÜNEY KORE'DE YÜRÜTEN İKİ TEŞKİLAT DAHA VAR"

Kuzey Kore Devlet Güvenliği Koruma Bakanlığı'nın ise karşı istihbarat alanında faaliyet gösteren temel kurum olduğu kaydediliyor. Dış istihbaratta da bazı işlevlere sahip olan bu bakanlığın da Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Bakanlığı örnek alınarak oluşturulduğu ifade ediliyor. Pentagon'un raporunda, bu bakanlığın doğrudan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hesap verdiği ileri sürüyor.

Haberde, "Ama faaliyetini Güney Kore topraklarında yürüten iki teşkilat daha var" ifadesi kullanılırken bu iki gizli servisin faaliyetlerinin de doğrudan Güney Kore'yle ilgili olduğuna dikkat çekiliyor.

Birleşik Cephe Dairesi, güney komşuda Kuzey Kore yanlısı grupların organize edilmesinden sorumluyken Pentagon'un raporunda adı ‘225. Büro' olarak geçen ikinci teşkilatın gizli çalıştığı vurgulanıyor. ABD askerlerinin görüşüne göre ‘225. Büro', gizli ajanların eğitimi ve Güney Kore'ye sızdırılmasından sorumlu. Bu kurumun ayrıca komşu ülkede huzursuzluk ve devrimleri kışkırtmakla uğraşan yeraltı siyasi örgütleri oluşturmaktan sorumlu olduğu ileri sürülüyor.

"SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKARSA BAŞARIYLA KULLANILIR"

Dergi, gizli servislerin Kuzey Kore'nin kilit öneme sahip desteklerden biri olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, Kuzey Koreli ajanların yurtdışında başarıyla hareket etme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Kim Jong-un'un ağabeyi Kim Jong-nam'ın da Kuzey Kore gizli servisleri tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kuzey Kore gizli servisleri için ‘acımasız' diyen NI, bu teşkilatların Kore Yarımadası'nda silahlı çatışmanın çıkması durumunda başarıyla kullanılabileceğini kaydediyor.