MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti. MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
18 Şubat 2018 Pazar2 C.Ahir 1439
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Bahçeli'nin bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul edip boks eldiveni giydi.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti. MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
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