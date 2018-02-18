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Listenin başındaydı! 5 numara yakalandı

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Uluslararası en çok aranan teröristlerin başında gelen DEAŞ’ın 5 numarası İsmail el-Ithawy, casusluk filmlerini aratmayan bir takiple Türkiye’de yakalandı.
Listenin başındaydı! 5 numara yakalandı
Listenin başındaydı! 5 numara yakalandı Listenin başındaydı! 5 numara yakalandı Listenin başındaydı! 5 numara yakalandı

Irak’ta DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonun ardından yasadışı yollardan Türkiye’ye kaçtığı belirlenen el-Ithawy, Türk-Irak istihbaratının ortak çalışmasıyla takibe alındı. Türkiye’de saklandığı örgüt hücresinde yakalanan el-Ithawy, 14 Şubat’ta Irak’a iade edildi.

6 GÜNLÜK SORGU

El-Ithawy’in 8 Şubat’ta Türkiye’de yakalandığı ve 6 gün boyunca sorgulandığı öğrenildi. DEAŞ lideri Bağdadi’nin en yakın isimlerden olan el-Ithawy’in, DEAŞ’ın Irak din şurası liderliğini yaptığı, infaz ve idam fetvaları verdiği de ortaya çıktı. El-Ithawy’in yasadışı yollardan nasıl Türkiye’ye girdiği de belirlendi. El-Ithawy’in, Irak’tan önce örgütün merkezi konumundaki Rakka’ya gittiği, Rakka’ya yönelik operasyonların ardından da YPG’nin kontrolündeki bölgeden geçerek insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı öğrenildi. El-Ithawy’in yasadışı yollardan Türkiye’ye kaçtığı bilgisi üzerine Türk-Irak istihbaratı ortak çalışma başlattı. El-Ithawy’in yakalanmasının ardından Irak merkezi hükümeti ile bağlantıya geçildi ve Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekiplere teslim edildi.

ABD tarafından başına ödül konarak aranan İsmail el-Ithawy’in Irak’ta CIA ekiplerince de sorgulandığı ve Irak’taki sorgusunun ardından ABD’ye verilebileceği öne sürüldü.

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