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Helal olsun sana Cengiz!

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Helal olsun sana Cengiz!
İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Udinese'ye konuk olan Roma maçı 2-0 kazandı. 70. dakika ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza atan Cengiz Ünder kilidi açan isim oldu.
Helal olsun sana Cengiz! Helal olsun sana Cengiz! Helal olsun sana Cengiz!

İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Roma, Udinese konuk oldu. Mücadeleyi başkent ekibi 2-0 kazandı. 

Friuli Stadı'nda oynanan mücadelede ilk golü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti. Maçın 70. dakikasında ceza sahası dışından klas bir şekilde topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, takımıyla çıktığı son 3 maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti. Genç yıldızın 1 asisti bulunuyor.

Roma'nın diğer golünü ise 90. dakikada Diego Perotti attı.

 

Roma bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Udinese ise 33 puanla 10. sırada yer aldı.

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