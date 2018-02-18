Helal olsun sana Cengiz!

İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Roma, Udinese konuk oldu. Mücadeleyi başkent ekibi 2-0 kazandı.
Friuli Stadı'nda oynanan mücadelede ilk golü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti. Maçın 70. dakikasında ceza sahası dışından klas bir şekilde topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, takımıyla çıktığı son 3 maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti. Genç yıldızın 1 asisti bulunuyor.
Roma'nın diğer golünü ise 90. dakikada Diego Perotti attı.
Roma bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Udinese ise 33 puanla 10. sırada yer aldı.