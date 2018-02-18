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ABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var!

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ABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var!
ABD yargısının Rusları Trump’ın kazandığı başkanlık seçimine müdahaleyle suçladığı iddianamede, “Amaç nifak tohumları ekmek” denildi.
ABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var! ABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var! ABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var!

Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında ABD halkının siyasi algılarını etkilemek için ilan ve reklamlar verdiği ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı öne sürüldü. Suçlamalar arasında komplo kurma, elektronik sahtekârlık, banka dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar yer aldı.

Bugüne kadarki en doğrudan suçlamaları oluşturan iddianamede, amacın “2016 başkanlık seçimleri dahil Amerikan siyasi sistemi içerisine nifak tohumları ekmek” olduğu belirtildi. Soruşturmanın ABD ayağında ise, aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in de bulunduğu 4 kişiye suçlama yöneltiliyor. Bu kişilerin Ruslar’la bağlantı kurduğu öne sürülüyor.

‘ŞEYTAN ARIYORLARSA GÖRSÜNLER’

 

Savcı Mueller’in suçladığı 13 kişi arasında, “Putin’in aşçısı” olarak ünlenen Rus milyarder Yevgeny Prigozhin de yer aldı. Finans desteği sağlamakla suçlanan Prigozhin, “Listede olduğum için üzgün değilim. Şeytan arıyorlarsa bırakın görsünler” dedi.

Soruşturma dosyasında, Tump’ı desteklemek için Rus medyası tarafından yayınlanan yalan haberlerin küpürleri de yer aldı.

FACEBOOK İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Rusların ve diğer aktörlerin seçimlere müdahalesini önlemek için Federal Soruşturma Bürosu ile aktif çalışma yürüteceğini duyurdu.

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