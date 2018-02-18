Şimdi de 'ceset ticaretine' başladılar!

PKK-DEAŞ tiyatrosunda ABD’nin günde 37 ton bombayla harabeye çevirdiği Rakka, bugünlerde ceset ticaretine sahne oluyor. Yüzde 87’si enkaza dönüşmüş kadim kentin yıkıntıları altında binlerce sivilin cesedi var. Katliamı fırsata çeviren PKK’lı teröristler, bombardımanda evlerinin, işyerlerinin altında kalarak can veren Rakkalıların ailelerine ulaşarak onlardan para istiyor. Enkazdan çıkaracakları ceset başına milyonlarca Suriye Lirası talep eden örgüt, acılı ailelere ‘kemikleri güven içinde gömmeyi’ vaat ediyor. Yeni Şafak Rakkalı mağdur ailelerle konuştu.

Acılı aileler halen hiçbir sivilin dönüşüne izin verilmeyen Rakka’da PKK-ABD ittifakının kirli yüzünü ve devam eden ceset ticaretini anlattı.

3 BİN KİŞİ ENKAZDA

Şehir genelinde halen 3 binden fazla cesedin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. PKK’nın, defni karşılığında büyük paralar istediği isimlerin başında Suriyeli ünlü doktor Kays Seyyid Ahmed (67) geliyor. Doktor Ahmed’in kardeşi Kahtan Ahmed, abisinin naaşı için PKK’nın 4,5 milyon Suriye Lirası istediğini söyledi. Şu an 4-5 milyon Suriye Lirası yaklaşık 100 bin Türk Lirası’na tekabül ediyor. İç savaşın sürdüğü ülkede 600-700 bin Suriye Lirası ile iyi bir ev alınabiliyor. Pazarlığın Rakka’daki PKK elebaşlarından Leyla Mustafa ile yapıldığını kaydeden Kahtan Ahmed, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Biz geniş bir aileyiz. Aile fertlerinden birçoğu DEAŞ işgali sonrası Rakka’dan ayrıldı. Abim 1982 yılında İstanbul Üniversitesin’den mezun oldu ve o günden buyana Rakka’da doktorluk yapıyordu. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba abimin arkadaşıydı. Sayın bakan ısrarla Türkiye’ye gelip burada çalışmasını istedi. Ancak abim, ‘Şu an burada doktor kalmadı, halkımı bu durumda bırakıp çıkamam’ diyerek Rakka’dan ayrılmadı. Eşi ve 7 çocuğu gitmesine rağmen o Rakka’da kalıp hizmet vermeyi sürdürdü. En son 2017 yılı mayıs ayında ziyaret amaçlı Şanlıurfa’ya gelmişti. Bu ziyaretten 3 ay sonra da şehit oldu.”

HASTANEDEN AYRILMADI

“Doktor Kays Seyyid Ahmed’in Rakka merkezde Meşfe el-Risale adlı kendisine ait bir hastanesi vardı. Burası uzun süredir ücretsiz hasta bakan ve şehirde ayakta kalan neredeyse tek hastaneydi. Doktorun eşi ve 7 çocuğu Rakka’dan ayrılmasına rağmen o çıkmadı. 27 Ağustos’ta ABD uçakları burayı da vurdu. Abim Kays ve yakın arkadaşı Doktor Fuad Uceyli o gün orada şehit düştüler. Rakka’nın tamamen PKK kontrolüne girmesinin ardından hiç kimsenin şehre dönmesine izin verilmedi. PKK’nın sözde yerel meclisine başvurarak cesetlerin durumunu öğrenmek istediğimizde bize ‘4,5 milyon Suriye Lirası getirin, enkazdan naaşları alıp size teslim edelim’ dediler. Suriye’de yaşayan iki amcaoğlumu oraya gönderdik. Örgütün istediği parayı verip ağabeyimi, öldükten 5 buçuk ay sonra Rakka’daki Hattin Mezarlığı’na, babasının yanına defnedebildik.”

ENKAZ DEMİRİ PAZARLIĞA DAHİL

Rakka mezaliminde katledilenler arasında Suriye eski Başsavcısı İbrahim el-Garraf da bulunuyor. Eski Suriye Başsavcısı, 16 Temmuz 2017’de Doktor Kays Seyyid Ahmed ve Doktor Alaeddin Hammam ile aynı kaderi paylaşarak Rakka’daki evinde yine ABD bombalarıyla öldürüldü. Garraf’ın akrabalarından Ümmi Süleym, örgütün alçak teklifi ve cenazenin teslim sürecini Yeni Şafak’a anlattı. Türkiye’de bir okulda öğretmenlik yapan Ümmi Süleym, eski başsavcının cenazesinin teslim edilmesi karşılığında PKK’ya 5 milyon Suriye Lirası ödediklerini kaydetti. “PKK’nın Rakka’daki elebaşısı bizden hem 5 milyon Suriye Lirası istedi hem de artık enkaz olan evin demirlerini de pazarlık konusu yaptı. O an adeta kanımın donduğunu hissettim” diyen Süleym, Garraf’ın cenazesini o öldükten ancak 6 ay sonra defnedebildiklerini anlattı. Tabii PKK’nın şart koştuğu rakam ödendikten, evin enkaz demirleri de örgüte verildikten sonra...

CESET HARACI 4,5 MİLYON

ABD-PKK mağduru Rakkalı aileler arasındaki bir diğer isim de 37 yaşındaki Doktor Alaeddin Hammam’ın akrabalarından Tarık Hüseyin. Rakka’da 3 Ağustos günü yine bir ABD bombardımanında şehid düşen Hammam’ın naaşına 136 gün sonra ulaşıldığını ve merhumun Rakka’nın Radla köyüne defnedildiğini anlatan Tarık Hüseyin, naaşın enkazdan çıkarılıp mezarlığa götürülmesi karşılığında PKK’ya 4 milyon Suriye Lirası haraç ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Şehit doktorun naaşına ulaştıklarında elinde acil müdahele çantasının olduğunu söyleyen Hüseyin, “Ölmeden 1,5 ay önce eşini ailesinin yanına doğum için göndermişti. Doktor Alaeddin öldüğünde kızı henüz bir aylıktı. Kızını göremeden şehit düştü. Hammam, Rakka Vatan Hastanesi’nde görev yapan ve sayıları bir elin parmağını geçmeyen doktorlar arasındaydı.”

YENİ ŞAFAK