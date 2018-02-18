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Ankara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı!

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Ankara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı!
Ankara’da vergi dairesinde 4 kişinin yaralandığı bombalı saldırının, terör örgütü PYD/YPG’nin kurduğu YAT tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Ankara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı! Ankara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı! Ankara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı!

Ankara’da 1 Şubat’ta Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, önemli bulgulara ulaşıldı. Terörle Mücadale ve İstihbarat polisi, saldırının terör örgütü PYD/YPG’nin 2014 yılında kurduğu sözde anti-terör yapılanması (YAT) tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. Saldırıyı koordine eden kişinin, bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı “Ebu Serdar” kod adlı Alan Chuckmaus olduğu tespit edildi.

Eylemde kullanılan patlayıcılar, Suriye’den getirilerek Şanlıurfa Akçakale’de Chuckmaus’a teslim edildi. Chuckmaus, patlamadan 15 gün önce patlayıcıları Mersin’e götürdü. Daha sonra bombaları bir bakkalın yardımıyla bulduğu taksi ile Aksaray’da yaşayan kız kardeşi Amina’nın evine taşıdı. Chuckmaus, 2 poşet patlayıcıyı kız kardeşinin evinde sakladı ve Mersin’e döndü.

2 KEZ KEŞİF

Polis tarafından yakalanınca siyanür içerek intihar eden bombacı Ersen Ertogan, yine yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye girdi. Ertogan, Ocak ayında Mersin’e geldi ve 15 gün kadar Chuckmaus’un evinde kaldı. Chuckmaus, eşi ve bombacı Ertogan, 18-19 Ocak tarihlerinde taksi ile Ankara’ya giderek 2 kez keşif yaptı. 3 isim, daha sonra yeniden Mersin’e döndü.

3’ÜNCÜ DENEMEDE

Chuckmaus’un patlayıcıları evinde sakladığı kız kardeşi, Aksaray’dan Şırnak’a gitti. Chuckmaus ve eşi ile bombacı, Aksaray’a giderek bomba düzeneğini beraberlerinde götürdükleri boş bir çantaya yerleştirdi. Bombacı Ertogan, taksiyle 31 Ocak’ta Ankara’ya gitti. Bomba düzeneği bulunan çantayı, vergi dairesinin önüne bıraktı. Ancak bomba patlamadı, aynı gün bomba düzeneğini kontrol ederek yeniden bıraktı, yine patlama gerçekleşmedi. Bunun üzerine bombacı, yakındaki bir karavanın camını kırıp içeri girdi. Geceyi burada geçiren Ertogan’ın yeni bir bavula yerleştirerek yeniden vergi dairesinin önüne bıraktığı bomba, 3’üncü denemede patladı.

Chuckmaus ve eşinin ise patlamadan önce, 31 Ocak’ta Akçakale’den Suriye’ye geçtiği belirlendi. İkili hakkında yakalama kararı çıkarılırken, soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında bombanın hazırlandığı evin sahibi Chuckmaus’ın kız kardeşi ile bombacının getirilip götürülmesini organize eden bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Chuckmaus’un kız kardeşinin evinde yapılan aramada, beşiğin altında ateşleme düzeneği bulundu. Saldırıda kullanılan bombanın TNT ve PENT karışımı olduğu belirlendi.

HABERTÜRK

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