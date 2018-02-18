Afrin'deki yabancı teröristlerin lideri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.
BİR FRANSIZ, BİR HOLLANDALI, BİR İSPANYOL...
30. günü geride kalan operasyonlarda Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li terörist öldürüldü.
SÖZDE LİDERLERİ
Öldürülen teröristler arasında Afrin'e gelen yabancı teröristlerin lideri Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche de var.