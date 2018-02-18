Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Programda öğrenciler çeşitli şiirler ile Mehmetçiğe seslendiler. Öğrenci askeri üniformalar ile komando marşı da söylediler. Derse geçen öğrenciler din kültürü öğretmeni ile beraber Kur’an-ı Kerim okudular.
Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zeki Sağır, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir aydır Afrin’de ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, dinimiz ve devletimiz için mücadele eden askerlerimize bir nebze olsun destek olmak, kalp ve gönüllerimizin onlarla birlikte attığını göstermek adına hatimler okuyarak, dualar ederek, vaazlar vererek bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. 16 Şubat Cuma günü de idarecilerimiz askeri kıyafetler giyerek bir gün boyunca bu şekilde eğitim aldılar. Bu etkinliklerde ki amacımız milletimiz, devletimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik mesajları vermek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemek ve askerlerimiz Afrin’de mücadele ederken onların yanında olduğumuzu göstermektir” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de yaptığı açıklamada, “20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 28. gününde Gerze İHL’de yaptığımız etkinlikle bizlerde destek olmak istedik. Öğrencilerimiz kamuflajlı olarak gün boyu derslere girdiler. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimizde askeri üniforma giyerek öğrencilerimizle birlikte etkinlikte yer aldılar. Allah, Ordumuzu Afrin’de muvaffak eylesin. Tüm kalbimizle askerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.
- Korku dolu anlar! Gomis bir anda bayıldı!Galatasaray'a 'paşa' tokadı!Galatasaray'dan Halis Özkahya paylaşımıFatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...'PKK, Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiŞehit askerlerin naaşına ulaşıldıErdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası ilk açıklamaSuriye'de en büyük askeri grup kurulduAldığı acı haberi paylaştı: Çaresi yok dediler!Eşinden ünlü sunucu ile ilgili şok iddia!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:22 Güneş 07:47 Öğle 13:24 İkindi 16:20 Akşam 18:49 Yatsı 20:09
- 7°C Adana
- 4°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 1°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 10°C Antalya
- 4°C Artvin
- 9°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 116.511 0.25
- Altın: 162,425 0.15
- Dolar: 3,7374 -0.84
- Euro: 4,6518 -1.12
Öğrencilerden Mehmetçik'e destek
Programda öğrenciler çeşitli şiirler ile Mehmetçiğe seslendiler. Öğrenci askeri üniformalar ile komando marşı da söylediler. Derse geçen öğrenciler din kültürü öğretmeni ile beraber Kur’an-ı Kerim okudular.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kayıp 700 bin Euro davasında yeni gelişme
- Bel fıtığı ameliyatı oldu, felç kaldı!
- Sınıra gelen asker ailesi oğullarını görünce...
- Hakarete uğrayan şehit annesine anlamlı destek!
- Ekmeklerini ormandan kazanıyorlar
- İki kardeşin hastalığına teşhis konulamıyor
- Fıkra gibi! Evini buzdolabıyla ısıtıyor...
- Patronunun eşini kaçırdı, vurulunca...
- Herkes bu esrarengiz ölümü konuşuyor!
- Polise 'polisim' deyince olanlar oldu!
- Tıp dünyasını şaşırtan Şırnaklı!
- Kızımı diri diri gömmüşler insan mı bunlar!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.