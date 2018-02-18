Öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Programda öğrenciler çeşitli şiirler ile Mehmetçiğe seslendiler. Öğrenci askeri üniformalar ile komando marşı da söylediler. Derse geçen öğrenciler din kültürü öğretmeni ile beraber Kur’an-ı Kerim okudular.



Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zeki Sağır, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir aydır Afrin’de ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, dinimiz ve devletimiz için mücadele eden askerlerimize bir nebze olsun destek olmak, kalp ve gönüllerimizin onlarla birlikte attığını göstermek adına hatimler okuyarak, dualar ederek, vaazlar vererek bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. 16 Şubat Cuma günü de idarecilerimiz askeri kıyafetler giyerek bir gün boyunca bu şekilde eğitim aldılar. Bu etkinliklerde ki amacımız milletimiz, devletimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik mesajları vermek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemek ve askerlerimiz Afrin’de mücadele ederken onların yanında olduğumuzu göstermektir” dedi.







İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de yaptığı açıklamada, “20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 28. gününde Gerze İHL’de yaptığımız etkinlikle bizlerde destek olmak istedik. Öğrencilerimiz kamuflajlı olarak gün boyu derslere girdiler. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimizde askeri üniforma giyerek öğrencilerimizle birlikte etkinlikte yer aldılar. Allah, Ordumuzu Afrin’de muvaffak eylesin. Tüm kalbimizle askerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.