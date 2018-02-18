Eşinden ünlü sunucu ile ilgili şok iddia!

'Kelime Oyunu' isimli yarışma ile Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen sunucu Ali İhsan Varol'un başı fena halde derde girdi.
EŞİNİ YUMRUKLAMIŞ
Sunucunun eşi Ayşe Varol, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı.
HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.