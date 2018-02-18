Aldığı acı haberi paylaştı: Çaresi yok dediler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde partililere seslendi.Dün akşam 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret eden Erdoğan, ziyarette Gündüz ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Erdoğan, 32 yaşındaki vatandaşın 46 kez ameliyat olduğunu, salı günü ise bacağının dizden altının kesileceğini belirterek, "Dün akşam, bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz, 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla, alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve çok da cefakar bir eşi var. 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Salı günü, ayağının dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm, düşündüm, dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben. Birisi bu Sabri ayağı kesiliyor, diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurt dışına gönderdik dil tahsili yapıyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Ankara 16 Nisan halk oylamasında yüzde 49 ile beklentilerimizin altında kalmıştı, inşallah yeni dönemde Ankara çok daha yüksek oranla AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne destek olacaktır. Türkiye yürürken AK Parti'nin Ankara'da yerinde saymasını asla kabul edemeyiz. Ankara, 2019'da şöyle yeri göğü inletecek oranlarla AK Parti bayrağını en yükseğe dikmeye hazır mıyız? Ankara, 2019'da büyükşehri ile, ilçeleri ile yeni bir heyecanla mahalli idareler reformu yapmaya hazır mıyız? Ankara, Türkiye'nin başkentini heyecan bakımından, oy oranı bakımından AK Parti'nin de zirvesine çıkarmaya hazır mıyız?



KARARI VERDİĞİMİZDE HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Şimdi de kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da, ani Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şimdi de Afrin'de, İdlib'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor. Kararı verdiğimiz anda önce ben sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Zaten sen yürümezsen, millet arkandan yürür mü? Beraber yürüyeceğiz. Siz 15 Temmuz'da çağrımıza, meydanlara yürüyerek bu cevabı verdiniz. Sadece Külliye'nin etrafında 29 şehidimiz oldu. 36 gazimiz oldu. O yürekler varya, 251 şehit, 2193 gazi bu FETÖ denilen alçağı ve onun izleyenlerine bu ülkeyi dar etti. F-16'lar, helikopterler, tank, top vardı. Ama İstiklal Marşı'nda ne diyor? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın...



DÜN AKŞAM BİR GAZİMİZİN EVİNE GİTTİM...

Dün akşam, bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz, 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla, alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve çok da cefakar bir eşi var. 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Salı günü, ayağının dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm, düşündüm, dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben. Birisi bu Sabri ayağı kesiliyor, diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurt dışına gönderdik dil tahsili yapıyor.







MÜZAKERE ETMEK KIYMETLİDİR AMA SONUCA BAKARIZ



Biz Türk milletinin bu desteğinden aldığımız güçle, karşımızdakilerin ne dediğine değil, kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor, bu doğrultuda da yürüyoruz. Bize husumet besleyenin, istikbalimizi tehdit edenin ne kimliğine ne cesaretine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz. Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhuletle çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız.



OBAMA DÖNEMİNDE HEP ALDATILDIK



Asıl uygulamaya bakarız, asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Hem müzakere ederiz hem de operasyonlarımızı sürdürürüz. Bu süreçte kendine çekidüzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi gerekenler karşımızdakilerdir. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. Obama döneminde hep aldatıldık. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız dedik.



VERİLEN SÖZLER TUTULMADI, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Kendini bilmez teröristler bizim topraklarımıza oralardan roketler atarlarsa, şehitlerimiz olursa sabredemeyiz. 100'e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar. Olmayıunca biz bir gece ansızın oraya girdik. Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi orada o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Biz oturmuyoruz orada ya. Bizim oralarda hevesimiz yok. Zaten şimdi PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler veya silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar.



BİZDEN İADE İSTEYENLER ÜLKELERİNDEKİ TERÖRİSTLERİ NEDEN İADE ETMİYOR?

Terör örgütleri desteklenmekten vazgeçilsin. Bunları biz söyledik. Biz Amerika'ya dedik ki, gel Rakka'ya beraber girelim. DEAŞ'a karşı beraber mücadele verelim. Siz terör örgütü PYD, YPG ile beraber hareket ederseniz, bir başka terör örgütü ile yok edilmez. Tarih sizi bununla anacaktır dedik kendilerine. Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar verilen eğitimler inkar edilmesin, bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Bunların hepsini biliyoruz. Bizim terör örgütlerinin her çeşidi ile baş edecek imkanımız var. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri ve personeli olmasın. Aynı şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya giden teröristler korunmasın, kollanmasın. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba niye teslim etmiyorlar, bunun hesabını versinler.



MASADA BİZ YOKSAK KARAR ALINAMAZ

Arkasındaki destek çekildiği zaman bu terör örgütlerini tepelemek bizim için leblebi, çekirdek kolaylığındadır. PKK'yı, arkasındaki onca desteğe rağmen 34 yıldır yerden yere çalan yine Türkiye'dir. Biz anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi. Adeta ortadan yok oldu. Terör örgütlerini tepelemek bizim için vakayı adiyedendir. Türkiye'nin toprak bütünlüğü mü zarar gördü. Hayır tam tersine güvenlik hatlarımızı sınırlarımız ötesine çatışıyoruz.Masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kongremizin ardından seçim itifakları üzerine yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kendisine samimi siyaset için buradan bir kez daha şahsım ve milletin adına şükranlarımı ifade ediyorum. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır anlayışı ile başlattığımız bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.