TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde bütün hususların netliğe kavuştuğunu belirterek, "26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.
19 Şubat 2018 Pazartesi2 C.Ahir 1439
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası ilk açıklama
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, '(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu' dedi
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