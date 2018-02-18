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Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı.
Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı
Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı

2 ASKER KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi

NAAŞLARI 12 SAAT SONRA BULUNDU

Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. 2 askerin cenazesi yaklaşık 12 saat sonra bulundu.

YARIN ŞEHİTLER TOPRAĞA VERİLECEK

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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