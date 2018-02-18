Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı

2 ASKER KURTARILDI
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi
NAAŞLARI 12 SAAT SONRA BULUNDU
Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. 2 askerin cenazesi yaklaşık 12 saat sonra bulundu.
YARIN ŞEHİTLER TOPRAĞA VERİLECEK
Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.