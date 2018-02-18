PKK, Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdi

Terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde kendine bağlı Ezidi yerel militanları savaştırmak için Afrin'e gönderdiği iddia edildi.

KDP'nin Sincar Sorumlusu Kaçak, terör örgütü PKK'nın kendisine bağlı yerel militanları zorla Afrin'e gönderdiğini iddia etti.



Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.



Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasından sonra, PKK, Şengal'deki (Sincar) birçok militanını zorla, Irak-Suriye sınırı üzerinden Afrin'e gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün kendi himayesindeki yerel militanları yaş ve cinsiyet gözetmeksizin Afrin'e gönderdiğini dile getiren Kaçak, PKK'nın talimatının tam olarak yerine getirilmesi ve Ezidi militanların kaçışının engellenmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını belirtti.

Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.

Sincar'da Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu ileri süren Kaçak, "Haşdi Şabi, PKK'nın militanlarını Afrin'e sevk etme konusunda örgüte kolaylık sağlıyor. Haşdi Şabi'nin buradaki amacı ise Şengal'de yegâne güç olmak." dedi.