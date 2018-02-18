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Fatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...'

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Fatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya yenildikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...' Fatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...' Fatih Terim'den maç sonu: 'Allah bizi...'

Sözlerine ilk olarak ülkemizdeki bebek tacizleriyle ilgili başlayan Fatih Terim, "Son günlerdeki bu çocuk taciziyle ilgili konuşmak istiyorum. Ne ara insanlığımızı ve ahlakımızı yitirdik merak ediyorum.. İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bir an önce cezaları koyalım bu küçücük bedenlerin vebalini taşımayalım." dedi.

"SERDAR'IN SAKATLIĞI YÜZÜNDEN..."

Maçla ilgili sözlerine geçen Fatih Terim, "İlk yarı oyunu domine ettik, golü bulduk, ikiyi, üçü atabilirdik. Son vuruşlarda doğruyu bulamama bizi bir penaltıyla karşı karşıya bıraktı. Devreye öyle girdik. Serdar'ın aklımızda olmayan sakatlığı bizi oyuncu değişikliğinde zorunlu kıldı. Ahmet uzun zamandır oynamıyordu, Donk'u oraya çektik. orta saha etkinliğimizi kaybetmek istemezdik. Galatasaray 1-1'den sonra hamle yapacaktı ve bunu Eren olarak kullandım. Oyunda yine üstünlüğümüz vardı. İlk yarı sağdan, ikinci yarı soldan bir hayli atağımız var. Sonra çok yüksekten gelen bir karambol topunu yedik, maalesef. 2-1'den sonra kalan süre içerisinde pozisyon vereceksiniz. Çünkü 2-2'yi mümkünse galibiyeti almak için uğraşıyorsunuz. Galatasaray zaman zaman iki santrforla da oynayacak. Hiç niyetim yokken Eren'i almak zorunda kaldı." diye konuştu.

"GOMİS DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYORMUŞ"

Bafetimbi Gomis'in bayılması hakkında konuşan Terim, "Gomis'te böyle bir şey var, zaman zaman oluyormuş. Gerek doktor, gerekse arkadaşlarımızın söylediği, olduktan sonra daha güçlü dönüyormuş. Ben, Eren'i hazırlamadım ama onlar benden daha iyi biliyor. Zaten Gomis de devam etmek istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DAHA CESUR OLMALI..."

Oyunla ilgili sözlerine devam eden Terim, "İlk 45 dakikadaki oyundan çok memnunum. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Rakip takıma her saniye üstünsünüz. Önemli değişiklikler, sakatlıklar bazen insanı çaresiz bırakabiliyor. Aynı şekilde devam etseydik sabırla sonucu alabilirdik. Ne olursa olsun Galatasaray daha cesur olmalı ve bir şeyleri kabul etmemeli." açıklamasını yaptı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLURSAK GEREKENİ YAPARIZ"

Takımda deplasman fobisi olduğuna vurgu yapan Terim, "Sivas'ta ve Kasımpaşa'da kaybettik. Bir deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen ve bizle devam eden. Bunu halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz, önümüzdeki sezonlar herhalde. Çok büyük avantajlar kaybettik. Sivas'ta ve burada kazansaydık tabelaya bakın. Kredilerimizi yiyoruz. Galatasaray bunun altından kalkacaktır. Allah nasip ederse Galatasaray, Mayıs'ta şampiyon olsun da gerekeni yaparız." diyerek sezon sonunda önemli kararlar alacaklarının sinyalini verdi.

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