Korku dolu anlar! Gomis bir anda bayıldı!

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında mücadele eden Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, korkuttu. Müsabakanın 7. dakikasında sol taraftan kazanılan köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde bekleyen Gomis, bir anda yerde kaldı. Yıldız futbolcunun bayılmasının ardından sağlık ekipleri, teknik heyetten Hasan Şaş ile Ümit Davala ve takım arkadaşları hızlıca yanına koştu.







Köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan kaptan Selçuk İnan da Fransız futbolcunun yere yığılmasının ardından arkadaşının yanına koştu.





Yaklaşık 1-2 dakika müdahale gören Gomis, daha sonra oyun alanına döndü.

GOMİS'İN HASTALIĞI: VAZOVAGAL SENKOP

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.

Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçirdiği bilinen Gomis, 2015 yılında Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın 7. dakikasında da aynı sorunu yaşamış ve oksijen maskesi takılarak hastaneye götürülmüştü. Gomis, geçen yıl formasını giydiği Marsilya'da ise herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı.

"FLORYA'DA DA BAYILDI"

Gomis'in sezon başı yurt dışı kampında strese bağlı iki kez baygınlık yaşadığı ve Florya'daki çalışmalarda da zaman zaman bu sıkıntı ile karşı karşıya kaldığı ileri iddia edilmişti.

"BAYILMALAR YAŞAMASI NORMAL" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Galatasaray Kulübü Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sezon başındaki imza töreninin ardından bir açıklama yaparak Fransız oyuncunun futbol oynamasına engel olacak bir rahatsızlığı bulunmadığını, ancak bayılma problemini herhangi bir dönemde yaşayabileceğini belirtmişti.

İnce, yaptığı açıklamasında 31 yaşındaki oyuncunun zaman zaman bayılma atakları geçirdiğini anlatırken, "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.