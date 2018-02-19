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Kan davası 20 aileyi eve hapsetti

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Kan davası 20 aileyi eve hapsetti
Mağdur olduğunu belirten taraf, olaya karışanların çoğunun saklandığını, tehdit edildiklerini ve evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi.
Kan davası 20 aileyi eve hapsetti Kan davası 20 aileyi eve hapsetti Kan davası 20 aileyi eve hapsetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı soyadı taşıyan akrabaları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, iki taraf arasında başlayan kan davası nedeniyle evlerine hapsoldu. 20 ailenin yaşanan olay nedeniyle sokağa çıkamadığı belirtildi. Saldırıda kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, "Hem mağdur tarafız hem tehdit ediliyoruz hem de evden çıkamıyoruz. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz" dedi.

İHA'nın haberine göre olay, 2 Aralık 2017'de, Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Kılıç soyadını taşıyan ve Doyuran köyünde ikamet eden akraba iki aile arasında kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra, taraflardan biri diğer tarafa silahlarla saldırdı. Saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay nedeniyle iki aile arasında kan davası da başlarken, 20 aile evlerinden çıkamaz duruma geldi. Mağdur olduğunu belirten taraf, olaya karışanların çoğunun saklandığını, tehdit edildiklerini ve evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi.

"KAVGADAN SONRA PUSU KURDULAR"

Olayda, kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, önce köyde iki taraf arasında ölen ya da yaralananın olmadığı küçük bir kavganın yaşandığını belirtti. Bu kavgadan 20 saat sonra kendilerine 13-14 kişi tarafından pusu kurulduğunu ileri süren Kılıç, "Bizi ve aracımızı taradılar. Kardeşim o pusuda hayatını kaybetti, 5 amcamın çocuğu yaralandı. 2,5 ay oldu, katiller halen yakalanmadı. Yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için kardeşlerimin katilini bulun. Katillerden 11-12'si saklanıyor. Biz sesimizi kime duyuralım. 2,5 aydır sesimizi duyuramıyoruz. Tehdit altındayız, evimizden çıkamıyoruz. Onlar evlerinde rahat rahat oturuyor. Biz onlara karışmıyoruz. Kardeşimin 3 kız çocuğu var. Hepimiz mağduruz, hepimiz çalışan insanlarız. Kimimiz kapıcılık, boyacılık, hamallık yapıyoruz. Allah rızası için bulunsunlar. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Olayda yaralanan Beytullah Kılıç ise, "Pusu kurdular, önümüzü kestiler, 3-4 araçla bizi taradılar. Kuzenim vefat etti. 5 kişi de yaralandı. Ben başımdan, sırtımdan ve kolumdan 3 kurşun yedim. KPSS'ye hazırlanıyorum, sınavlara çalışamıyorum. 20 aile mağdur durumda, bunlar dışarıda olduğu için kimse işe bile gidemiyor" şeklinde konuştu.

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