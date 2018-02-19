iPhone X satışları Samsung'a dert oldu!

iPhone X satışları ne düzeyde? Apple ne kadar iPhone X sattı? Samsung OLED ekran için yeni talipler arıyor!

Samsung, Apple'ın onuncu yıla özel modeli iPhone X'un peynir ekmek gibi satacağı varsayımıyla devasa miktarlarda OLED ekran paneli üretti. Bununla birlikte her ne kadar Apple, iPhone X'dan kazanç elde etse de, satış rakamları beklenenin çok altında kaldı.

Apple'ın iPhone X için öngördüğü rakamlar ile gerçekleşen satış rakamları arasında neredeyse yarı yarıya fark var. iPhone X’un bu başarısızlığı yüzünden elinde bol miktarda OLED panel bulunan Güney Koreli teknoloji şirketi, bu OLED paneller için yeni müşteriler aramaya koyuldu bile. Ancak bu defada ortaya başka bir problem çıktı.

Her ne kadar akıllı telefon sektöründe Samsung ve Apple'dan başka birçok önemli isim olsa da, özellikle Çin kökenli akıllı telefon markaları, daha düşük maliyet nedeniyle LCD panellerde kalmayı tercih ediyor. Bu durumda Samsung’un, iPhone X satışlarının artmasını ummaktan başka yapacağı çok da bir şey yok gibi görünüyor.

HABERTÜRK