19 Şubat 2018 Pazartesi4 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:24İkindi 16:20Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.051 -0.39
  • Altın: 162,540 0.22
  • Dolar: 3,7547 0.46
  • Euro: 4,6553 0.08

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı

»
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı
Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18 milyar 200 milyon dolar artarak 220 milyar 600 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4 milyar dolar artarak 18 milyar 300 milyon dolar oldu.
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18 milyar 200 milyon dolar artarak 220 milyar 600 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4 milyar dolar artarak 18 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar 900 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5 milyar 900 milyon dolar artışla 30 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 209 milyon dolar azalışla 4 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyar 400 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1 milyar 300 milyon dolar artışla 6 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADEDE EN YÜKSEK DÖVİZ BORCU DOLAR İLE OLDU

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar 200 milyon dolar artışla 11 milyar 500 milyon dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1 milyar 700 milyon dolar artışla 3 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4 milyar 600 milyon dolar artarak 152 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3 milyar 600 milyon dolar artarak 17 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220 milyar 600 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sının dolar, yüzde 34,9'unun euro, yüzde 4,8'inin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18 milyar 300 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,6'sının dolar, yüzde 29'unun euro ve yüzde 23,4'ünün Türk lirasından oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 220 milyar 600 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3'ünün finansal kuruluşların, yüzde 48,7'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18 milyar 300 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,4'ünün finansal kuruluşların, yüzde 21,6'sının ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70 milyar 200 milyon dolar tutarında olduğu gözlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacakVenezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacakVenezuela'nın kripto para denetçisi Carlos Vargas, ülkesinin "petro" adıyla çıkarttığı yeni kripto paranın Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekeceğini söyledi.
IMF'den skandal Türkiye hamlesi! Onlarla saf tuttuIMF'den skandal Türkiye hamlesi! Onlarla saf tuttuIMF, 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye’yi durdurmak için harekete geçti.
Tüm dünya için büyük tehlike!Tüm dünya için büyük tehlike!Dünya genelinde enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların siber güvenlik sistemlerinin şirket ihtiyacını karşılamakta yetersiz olduğu belirtildi.
Eksik gösterilen maaşa tazminat!Eksik gösterilen maaşa tazminat!İşsizlikle mücadelesinde çok önemli mesafe alan Türkiye, kayıtdışılıkla savaşta da gün geçtikçe başarılı oluyor. Sigortasız çalışanların sayısı da, oranı da azalıyor. Fakat 'gizli kayıt dışı' diyebileceğimiz bir durum var ki can yakmaya devam ediyor.
Venezuela'nın kripto parası piyasaya girdiVenezuela'nın kripto parası piyasaya girdiVenezuela'nın kripto para denetçisi Carlos Vargas, ülkesinin "petro" adıyla çıkarttığı yeni kripto paranın Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekeceğini söyledi.
Taşeron işçiye yıllık izinTaşeron işçiye yıllık izinTaşeron hizmetler yıllık izinleri etkiliyor. Bununla ilgili de merak oranı artıyor. Pek çok kişi taşeron hizmetlerin memur yıllık izninde geçerli olup olmadığı konusunu merak ediyor. Taşeron hizmetler, memur yıllık izninde sayılabilecek mi?
  • Dünya devinden Türkiye açıklaması:Sadece bir adım kaldı19 Şubat 2018 Pazartesi 14:00
  • Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
  • 3 milyonu aşkın bebek için doğum yardımı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:43
  • Birinci olduk! Her dört çalışandan biri..19 Şubat 2018 Pazartesi 11:40
  • Emekliye yılda 2 defa ikramiye19 Şubat 2018 Pazartesi 11:08
  • ABD anlaşmaları hazmetdemedi! Azerbaycan’a tehdit mektubu19 Şubat 2018 Pazartesi 11:05
  • Yatırımcı artık rahat nefes alacak19 Şubat 2018 Pazartesi 10:50
  • Dolar haftaya nasıl başladı?19 Şubat 2018 Pazartesi 10:45
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı19 Şubat 2018 Pazartesi 10:43
  • Doğalgazda 10 önemli adım! Enerjide hamle yılı19 Şubat 2018 Pazartesi 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri