Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18 milyar 200 milyon dolar artarak 220 milyar 600 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4 milyar dolar artarak 18 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar 900 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5 milyar 900 milyon dolar artışla 30 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 209 milyon dolar azalışla 4 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyar 400 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1 milyar 300 milyon dolar artışla 6 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADEDE EN YÜKSEK DÖVİZ BORCU DOLAR İLE OLDU



Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar 200 milyon dolar artışla 11 milyar 500 milyon dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1 milyar 700 milyon dolar artışla 3 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4 milyar 600 milyon dolar artarak 152 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3 milyar 600 milyon dolar artarak 17 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220 milyar 600 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sının dolar, yüzde 34,9'unun euro, yüzde 4,8'inin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18 milyar 300 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,6'sının dolar, yüzde 29'unun euro ve yüzde 23,4'ünün Türk lirasından oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 220 milyar 600 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3'ünün finansal kuruluşların, yüzde 48,7'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18 milyar 300 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,4'ünün finansal kuruluşların, yüzde 21,6'sının ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70 milyar 200 milyon dolar tutarında olduğu gözlendi.