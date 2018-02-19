Müller'den Beşiktaş açıklaması! 'Türklere...'

Bundesliga'da Wolfsburg'u son dakikada attığı golle deplasmanda 2-1 mağlup eden Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller, artık tüm odaklarını Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Beşiktaşmaçına verdiklerini belirtti.
Beşiktaş'a karşı hazır olduklarını söyleyen Thomas Müller, ''Beşiktaş'ı hafife almamalıyız. Wolfsburg maçında ikinci yarı gösterdiğimiz performansı Salı günü Beşiktaş'a karşı da göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçı için tamamen hazır durumdayız'' sözlerini kullandı.
''LEIPZIG MAÇLARINDA GÖSTERDİLER''
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Leipzig maçlarında iyi bir performans gösterdiğini ve iki maçta da Alman takımını yendiğini hatırlatan Müller, ''Leipzig maçlarında asla küçümsenmeyecek bir takım olduklarını gösterdiler. Türklere karşı iyi hazırlandık'' diye konuştu.
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