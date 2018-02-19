TSK açıkladı: 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, TSK'nın Kuzey Irak ve Hakkari'deki operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir."

TSK'dan 'günlük faaliyetler' başlığı altında yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 835 şahıs yakalanmıştır." denildi.

Ayrıca, Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahsın yakalandığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 36 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 91 şahsın yakalandığı açıklandı.