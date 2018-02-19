Ramazan Bayramı'na yasak! Maocu'cu bayrama zorlama

Zalim Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik baskı ve zulmü artarak devam ediyor.
'Çin Yeni Yılı' olarak da bilinen Bahar Bayramı Çin'de kutlanmaya başlanırken zalim Çin güçleri Bahar Bayramı adı altında Doğu Türkistanlı Müslümanlara büyük bir baskı uyguluyor.
Doğu Türkistan'daki Müslümanların dini ve milli bayramlarını kutlamasını yasaklayanÇin yönetimi, Çinlilerin bayramlarının kutlanmasını ise zorunlu kılıyor.
Zalim Çin yönetimi, insan haklarına aykırı bir şekilde Doğu Türkistan halkını, Çinlilerin milli bayramı olan Bahar bayramını Çinlilerle birlikte kutlamaya zorluyor.
Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, zorla Çinlilerin bayramını kutlamaya mecbur bırakılırken aykırı bir tutum sergileyenler en ağır şekilde cezalandırılıyor.
Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre Çin güçleri, Bahar Bayramı'nın kutlanıp kutlanmadığını tespit etmek adında Doğu Türkistanlıların evlerine baskınlarda bulunuyor. Çin güçleri,Bahar Bayramı'nı kutlamadığını tespit ettiği Doğu Türkistanlıları fiili işkence bulunulan kamplara götürüyor.