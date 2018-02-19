ABD'ye Ankara'da 'Zeytin Dalı' sürprizi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi 'Zeytin Dalı Caddesi' olarak değiştirildi. Zeytin Dalı Caddesi adını taşıyan levha konuldu.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi 'Zeytin Dalı Caddesi' olarak değiştirildi. Zeytin Dalı Caddesi adını taşıyan levha konuldu.