Mehmetçik'in pozu sosyal medyayı salladı!

Amerika'nın verdiği desteklen Türkiye'nin sınırına yerleşen PKK/YPG'li teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 31. gününe girdi.
ADIM ADIM AFRİN MERKEZE
Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bine doğru ilerlerken, Mehmetçik'in morali de oldukça yüksek.
Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak isteyen Türk askeri, sivillere zarar gelmemesi için zaman zaman hayatını tehlikeye atıyor.
MİLLİ İTTİFAK POZU
Örgütün işgal altında tuttuğu bölgeleri teröristlerden arındıran Mehmetçik, birlik beraberlik mesajları vermeyi de ihmal etmiyor.
Bir eliyle bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yapan Türk askeri, objektiflere böyle yansıdı.